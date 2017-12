Endlich abschalten! Heidi Klum (44) hat ein turbulentes Jahr hinter sich: Die Modelmama zog mit ihren Germany's next Topmodel -Schützlingen wieder zahlreiche Fans vor die Bildschirme, sorgte außerdem mit neuen Fashion-Projekten und ihrer legendären Halloween-Sause für Furore. Allerdings erlebte die Blondine auch weniger schöne Momente wie die Trennung von Langzeitfreund Vito Schnabel (31). Nun lässt die Beauty am Strand alle Sorgen hinter sich und verabschiedet das Jahr völlig entspannt und "oben ohne"!

Heidis vorerst letzter Instagram-Post 2017 ist ein lässiger Abschied vom Jahr: Mit feinem Schmuck, aber völlig ohne Make-up genießt die Project Runway-Produzentin im Relax-Modus einen Sonnenuntergang an der Küste. Dass die 44-Jährige nur Sonnenlicht an ihre Haut lässt, kommt bei ihren Followern richtig gut an. "Du hast so eine faszinierende natürliche Schönheit! Ungeschminkt einfach wunderschön", lautet einer der User-Kommentare zwischen lauter guten Wünschen fürs neue Jahr.