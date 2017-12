Mit dem Song "Slow Hands" brachte der Sänger dieses Jahr Tausende Mädchenherzen zum Schmelzen, weniger langsam waren seine Hände wohl bei einer bei einer Ping-Pong-Runde mit seinem Bro Greg. Denn wie der Sänger nun in einem Interview gegenüber Music Choice erzählte, habe er diesem im Eifer des Gefechts eine Platzwunde zugefügt: "Drei oder vier Tage später schwang ich den Schläger so doll, dass ich ihm dem Hinterkopf mit dem Schläger gepaltet habe". Diese etwas dramatische Schilderung schloss der "To Much To Ask"-Interpret grinsend mit "Fröhliche Weihnachten euch allen!" ab. Böse gemeint war der Hieb wohl nicht, schließlich hatte Greg Horan die Band seines Bruders lange via Social-Media unterstützt.