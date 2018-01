Einen ersten Blick auf das Ungeborene durften die Fans bereits erhaschen. Auf ihrem YouTube -Kanal gab die Sängerin gemeinsam mit ihrem Liebsten ein erstes Schwangerschafts-Update – inklusive Ultraschallbild. "Wir haben übrigens schon die ersten Fotos von unserem Baby. So sieht der oder die Kleine aus. Wir wissen das Geschlecht noch nicht" , plauderte die Influencerin aus.

Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin befindet sich inzwischen in der 17. Schwangerschaftswoche. Laut eigener Aussage verlaufen die ersten vier Monate bisher reibungslos ab. Nichtsdestotrotz ist Anna Maria vor der Geburt sehr nervös. Dass sie schon so früh Mama wird, damit hat die Schwester von Katharina (23) nicht gerechnet. Auch wenn der Nachwuchs nicht geplant war, freuen sich die zwei jetzt, denn der Kinderwunsch sei bei beiden schon immer da gewesen.