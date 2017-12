Überraschende Schwangerschafts-News! Ex- Germany's next Topmodel -Kandidatin Anna Maria Damm (21) wird zum allerersten Mal Mama. Die YouTuberin lässt kurz vor dem neuen Jahr die süße Babybombe platzen und verrät gleich ein paar erste spannende Details.

"Ja, wir bekommen ein Baby. Wir sind so happy, es euch endlich sagen zu können und freuen uns auf alles, was uns erwartet", schreibt Anna auf Instagram. Auf dem Foto zeigt sich die Brünette mit ihrem Langzeitfreund Julian und einer deutlichen Wölbung. Auch in welchem Monat sich das Model befindet, verrät es seinen Fans: Anna ist bereits in der 17. Schwangerschaftswoche. Der Bald-Papa teilt das Foto ebenfalls auf seinem Account und kann sein Glück kaum fassen: "Bald sind wir eine kleine Familie. Ich liebe euch, Anna und Baby".