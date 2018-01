Achtung, Früchte-Alarm! Schon vor Kurzem sorgte Demi Lovato (25) mit verräterischen Hochzeitsbildern für Aufsehen. Ihre Fans wurden jedoch schnell entwarnt, denn es handelte sich nur um Promofotos für ihren neuen Clip zum Song "Tell Me You Love Me". In dem Musikvideo heiratet Demi Grey's Anatomy-Schnuckel Jesse Williams (36). Jetzt sticht sie wieder mal mit ihrer aufreizenden Seite hervor – die Sängerin posiert in einem Badeanzug mit Kirsch-Muster, der ihre eigenen "Kirschen" mehr als nur zur Geltung bringt!

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Holla die Waldfee – müssten sich wohl auch ihre Fans gedacht haben. Das ehemalige Disney-Sternchen präsentiert sich auf Instagram sehr freizügig und gewährt tiefe Einblicke. "Ich bin verliebt in diesen Badeanzug", schreibt die Ex-Freundin von Joe Jonas (28) unter ihr Badeanzug-Selfie. Sie hat sich vor einem Spiegel mit dem Handy abgelichtet und den spärlichen schwarzweiß gestreiften Stoff auf ihrer Haut zieren lauter kleine Kirschen, die ihre eigenen Früchtchen gerade so verdecken. Zwei von zahlreichen Followern kommentieren Demis Kurven: "All deine harte Arbeit zahlt sich jetzt aus!" und "Du bist so wunderschön!"

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Die Outfitwahl der 25-Jährigen kann aber auch mal ordentlich in die Hose gehen. Obwohl sie sich im Laufe der Zeit zu einer ernst zu nehmenden Künstlerin gemausert hat, tauchte sie neulich beim iHeartRadio Jingle Ball in einem gruseligen Jeans-Zweiteiler auf. Der Jubel von Modekritikern hielt sich bei diesem Look deutlich in Grenzen.

JLN Photography/WENN Demi Lovato, Sängerin

