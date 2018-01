Mit der "Helene Fischer Show" lockte die Blondine an Weihnachten Millionen Fans vor die Bildschirme und eroberte im Anschluss sogar die Spitze der Offiziellen Deutschen Jahrescharts – vor dem Dauer-Hitgaranten Ed Sheeran (26)! Nach dem arbeitsreichen Jahr 2017 hat sich Helene pünktlich zu Silvester eine wohlverdiente Auszeit in New York gegönnt. Weit weg vom Rummel, der in Deutschland um sie herrscht, tauchte die 33-Jährige wohltuend anonym im Großstadtgewimmel des Big Apples unter und genoss ein ganz normales Sightseeing-Programm. Das führte sie natürlich auch zur Brooklyn Bridge – und die eroberte Helene mal eben im Sturm. Bei Facebook postete die Musikerin jetzt eine Reihe cooler Pics, die auf dem berühmten New Yorker Wahrzeichen entstanden sind: Mal im Spagat, an einem Brückenseil hängend oder im Kopfstand – Helene präsentierte ihren Followern ganz spektakuläre Urlaubsfotos.