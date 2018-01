Besser als Pietro Lombardi (25) hätte man 2018 wohl kaum starten können! Zwar feierte der DSDS-Star nicht mit Söhnchen Alessio (2), dafür aber mit zahlreichen Fans den Jahreswechsel. In Zürich brachte der Superstar die Menge wieder einmal zum Ausrasten. Einen Wunsch, den Pie bereits im Dezember 2016 im Promiflash-Interview offenbart hat: "Mehr Musik und einfach präsenter sein – für meine Fans da sein!" Den Neujahrsvorsatz hat der Musiker sich definitiv erfüllt – mit Kumpel und Rapper Kay One (33) feiert er in diesem Jahr den musikalischen Mega-Erfolg! Was sich der Karlsruher wohl für 2018 auf die Fahne geschrieben hat?