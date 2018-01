Ab sofort geht Norman Reedus (48) in seiner Rolle als Daryl Dixon in der achten Staffel der Horrorserie The Walking Dead wieder auf Zombiejagd. Doch was macht der Charakterschauspieler eigentlich abseits seiner Paraderolle? Promiflash hat fünf Fakten über den Hottie zusammengefasst, die ihr so bestimmt noch nicht gewusst habt!