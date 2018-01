Sie war nicht immer die allseits beliebte Prinzessin! Seit 2015 ist Sofia von Schweden (33) glücklich verheiratet mit ihrem Prinzen Carl Philip (38). Mittlerweile ist sie der heimliche Liebling des Volkes – doch das war nicht immer so. Zu Beginn der Beziehung erntete Sofia nämlich in erster Linie eines: blanken Hass.

Am 5. Januar 2018 wird der schwedische Sender SVT eine Doku über das Leben der Königsfamilie ausstrahlen. Darin plaudert Sofia aus dem Nähkästchen und schildert, wie schwer ihr der Start als offizielle Freundin von Carl Philip gemacht wurde. Nachdem der schwedische Hof 2010 die Beziehung der beiden bestätigt hatte, wurde das bürgerliche Ex-Bikinimodel auf Social Media aufs Übelste gemobbt: "Dass es eine solche Hasswelle geben würde, gegen mich und gegen uns als Paar, das war ein Schock." Was die schwedische Bevölkerung besonders erzürnte? Sofia hat eine Reality-TV-Vergangenheit, was vielen der Schweden ein Dorn im Auge war.