Das ist ein Strike! Zlatan Ibrahimovic (36) hat wie so mancher Celebrity sein Glück auf der Kult-Bowlingbahn "All Star Lanes" in Manchester versucht. Womit der Exkollege von Kicker-Legende Wayne Rooney (32) dabei wohl nicht gerechnet hätte: Ausgerechnet dessen Frau Coleen (31) hat den schwedischen Fußballgott in der Ballsportart geschlagen!