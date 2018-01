Erneuter Zusammenbruch von Courtney Stodden (23). Das TV-Sternchen sorgt regelmäßig für emotionale Gefühlsausbrüche. In den sozialen Netzwerken präsentiert sie viele Seiten von sich. Ihre Fans bekommen nicht nur Hochglanzbilder zu sehen, sondern auch einen Einblick hinter die Kulissen. In der nahen Vergangenheit sprach sie zum Beispiel über ihre anhaltende Depression. Jetzt veröffentlichte die Blondine auf Instagram zwei Videos, in denen sie bitterlich weint und sich über Social Media beschwert: "Ich will euch nur die Höhen und Tiefen meines Lebens zeigen. Es geht hoch und runter und das ist echt. Es ist nicht alles sexy, schön, perfekt und glücklich."