Moment mal! Wer ist denn die hübsche Brünette neben Scott Disick (34)? Der Womanizer turtelt seit einigen Monaten mit der 15 Jahre jüngeren Sofia Richie (19). Zuvor wurde der 34-Jährige durch seine Beziehung zu Kourtney Kardashian (38) bekannt, mit der er auch drei Kinder hat. Jetzt postete die neue Disick-Flamme ein Bild mit ihrem Schatz am Flughafen: Doch ihr neuer Look sorgt für ordentlich Verwechslungsgefahr!

Auf Instagram zeigte sich die Tochter von Sänger Lionel Richie (68) ihren Follower nun mit neuer dunkelbrauner Haarfarbe, während sie mit ihrem Liebsten kuschelnd vor einem Privatjet steht. Ihre Fans hatten beim Anblick des Fotos prompt einen ganz bestimmten Vergleich im Kopf: Mit Fellmantel, Sonnenbrille, ernstem Blick und den streng nach hinten gebundenen Haaren sieht die einstige Blondine beinahe wie eine verlorene Kardashian-Schwester aus! "Warum versucht sie mit aller Macht, so auszusehen wie Kourtney Kardashian?", "Er hatte immer was für Kourtney übrig und das ist definitiv ihr Mini-Me!" oder "Das ist ein Klon von Kourtney!", lauten einige der Kommentare unter dem Pärchen-Pic.

Erst vor Kurzem kamen Gerüchte auf, wonach Sofia Teil des Casts von Keeping up with the Kardashians werden könnte. Immerhin gilt Scott Disick als Serienliebling und taucht, wenn er seine Kids besucht, immer wieder in dem Format auf. Das Gemunkel wurde jedoch schnell dementiert. Der Grund: Das Model hat keinen Kontakt zum Nachwuchs ihres Lovers und kennt den Kardashian-Clan noch nicht einmal persönlich. Somit werden die zwei Damen im Zwillingslook wohl auch bis auf Weiteres nicht zusammen vor der Kamera stehen!