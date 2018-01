Wer ist die potenzielle Nachfolgerin von Vorjahressieger Alphonso Williams (55), die Dieter weich macht? Es ist die 17-jährige Mandy Mettbauch aus Köln, die ihr Glück mit dem Song "Liebe kann so weh tun" von Schlagerstar Marianne Rosenberg (62) versucht. Ihre Interpretation des Hits ist so gefühlvoll, dass Dieter ganz feuchte Augen bekommt. Er ist sogar so gerührt, dass Ella ihm Taschentücher reichen muss. Ob sie mit dieser Performance in die nächste Runde kommt?