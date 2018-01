Auf Instagram teilte die Beauty einen Schnappschuss aus jungen Jahren: Die kleine Dagi Bee steht dabei am Strand und schaut im niedlichen Kleidchen verträumt aufs Meer. "Mein Instagram Game wär damals schon ON POINT gewesen" , betitelte sie ihren Post. Mit den Hashtags "blogger," "travel" oder "ootd" könnte der Post doch glatt als Fashionista-Veröffentlichung durchgehen.

Auch ihre Follower sind von dem Naturtalent der Video-Queen überzeugt: "Schon als kleines Kind konntest du Modeln" oder "Danke an deine Eltern, dass sie so ein Model geboren haben, haha" lauten die Reaktionen unter dem Mini-Blogger-Pic. Findet ihr auch, dass Dagi schon als Kind Blogger-Potenzial hatte? Stimmt in der Umfrage ab!