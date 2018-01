Die Rolle als Verlobte an der Seite eines echten Prinzen ist für Meghan Markle (36) noch ganz neu. Dafür meisterte die US-Amerikanerin ihre bisherigen öffentlichen Auftritte aber relativ gut. Ihr Outfit, das sie zum Weihnachtsgottesdienst mit der englischen Königsfamilie trug, kommt jedoch bei einigen Fashion-Experten überhaupt nicht gut an. Star-Designer Brian Rennie verliert jetzt deutliche Worte über Meghans Look.