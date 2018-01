Daniela Katzenberger (31) im Gewichtsdilemma! Die Kultblondine hat über die Feiertage rund um das Fest der Liebe ausgiebig geschlemmt . Die Weihnachtszeit erklärte die Beauty nämlich zu ihrem persönlichen Cheatday. Für gewisse Leckerbissen verzichtete sie auf ihre sonst so strickten Ernährungsprinzipien. Doch das rächt sich jetzt!

Denn Danis Waage zeigt ihr nicht das gewünschte Ergebnis an. Im Gegenteil: Das Gerät scheint die Katze richtig fertigzumachen! Die humorvolle Buchautorin findet auch einen witzigen Weg, um ihren Fans ihren Pfund-Frust zu zeigen: Sie bemalt die Kilo-Anzeige der Waage demonstrativ mit einem Stinkefinger. Doch nicht nur der Reality-TV-Star steht auf Kriegsfuß mit dem Wiegegerät – genau so geht es vielen ihrer Follower! In zahlreichen Kommentaren beklagen sie sich ebenfalls über ihren Winterspeck und machen der Frau von Lucas Cordalis (50) klar – du bist nicht allein!