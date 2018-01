Wie die Zeit vergeht! Beinahe acht Jahre ist es her, dass Lena Meyer-Landrut (26) mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo europaweit bekannt wurde. Mittlerweile hat sich die Hannoveranerin aber nicht nur zu einer der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen gemausert, sondern auch zu einer echten Stil-Ikone. Promiflash zeigt euch ihren styletechnischen Wandel vom quirligen Teenie zur selbstbewussten jungen Frau.

Erst vor wenigen Wochen blickte die "If I Was'nt Your Daughter"-Interpretin selbst auf ihre modische Vergangenheit zurück und veröffentlichte einen alten Schnappschuss. Auf dem Throwback-Pic präsentierte sie ihren Followern ihr 16-jähriges Ich mit einem verschüchterten Lächeln. Dabei erinnert sie an die Lena-Version, die kurze Zeit später mit süßen 18 Jahren den ESC-Titel mit nach Hause brachte. 2010 überzeugte sie mit ihrem Hit "Satellite", ihrem schwarzen Minikleid und natürlichem Auftreten ganz Europa. Ein Jahr später tauschte sie ihre geliebten Turnschuhe dann immer öfter gegen High Heels ein und überraschte mit rot gefärbten Haaren. Je länger die Sängerin im Rampenlicht steht, desto selbstbewusster und stilsicherer wird sie. Sie probiert sich aus, findet ihren eigenen Style und wird somit nicht nur zum Werbegesicht, sondern auch zu einer der gefragtesten Influencerinnen Deutschlands.

Momentan befindet sich Lena in einer musikalischen Schaffenskrise. Ihr angekündigtes Album legte sie auf Eis und sagte die geplante Tour im Februar ab. "Ich will etwas machen, was ich liebe, was komplett aus meiner Feder und was aus meinem Kopf kommt – und das dauert jetzt eben alles etwas länger", erklärte sie ihre Entscheidung.