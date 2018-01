Stolz teilte Nina einen Clip der Tierschutzorganisation "Oceana" bei Instagram, in der sie als ihre neue Botschafterin vorgestellt wird. Die Hollywood-Beauty arbeitete mit dem Wohltätigkeitsteam zusammen, um ein Projekt zum Wohle von Haien zu unterstützen. "Oceana kämpft gerade für eine Gesetzgebung, die den Verkauf und Handel von Produkten aus Haiflossen in den USA verbietet", heißt es in der Beschreibung des Werbevideos, in dem Nina tauchend mit den Meeresraubtieren und mit einem "Oceana"-Shirt bekleidet zu sehen ist.