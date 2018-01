Wow – das sind Muckis! Der 37-Jährige posiert im Gym, als hätte er noch nie zuvor etwas anderes getan. "Vorsätze für 2018: Fitter werden als 2017", kommentiert der Liebste von Model und Moderatorin Rebecca Mir (26) seinen Instagram -Schnappschuss. Sein körperbetontes Sport-Outfit lässt aber auch tief blicken: Der knappe Fummel setzt seine stählerne Brust und die Riesenoberarme perfekt in Szene! Bereits im September hat der Tänzer begonnen, einen völlig neuen Style-Weg einzuschlagen. Der gebürtige Mannheimer mit italienischen Wurzeln präsentierte geflochtene Zöpfchen – von denen er sich mittlerweile aber schon wieder verabschiedet hat.

Auch an Weihnachten bewies Massimo seine pure Manneskraft: Mal eben so stemmte er seine hübsche Herzdame, um die Megatanne im Wohnzimmer zu schmücken. "Hatten keine große Leiter zu Hause, also musste ich mal wieder herhalten. Steht im Ehevertrag: Mann gleich Leiter", musste der Sportler über sich selbst lachen.