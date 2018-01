Er stand bisher im Schatten seiner großen Schwester Lindsay Lohan (31)! Doch während die Schauspielerin in letzter Zeit eher negative Schlagzeilen machte, arbeitete Dakota Lohan (21) fleißig an seiner Karriere. Ähnlich wie bei Lindsay verschafften ihm die roten Haare, Markenzeichen der Geschwister, einen gewissen Vorteil im Modelbiz. Jetzt startet Dakota richtig durch!

Frazer Harrison/Getty Images for Child Magazine

Besonders dürfte Lindsay sich über Codys ersten Modelvertrag freuen. Bereits zu seinem Foto in der Vogue China schrieb die 31-Jährige auf Twitter: "Ich bin so stolz auf meinen kleinen Bruder." Das ist nicht selbstverständlich, denn nicht auf alle ihre Geschwister ist LiLo so gut zu sprechen: Erst im Juni letzten Jahres schwänzte die Schauspielerin die Hochzeit ihres Bruders Michael Jr. wegen eines Familienzoffs.