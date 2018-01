Dass Sarah in der Beziehung vor allem für die häuslichen Aktivitäten zuständig war, war nie ein Geheimnis. Doch neben ihren knapp acht Stunden Tanztraining für die beliebte RTL-Show blieb da nur wenig Zeit für Alessio und den anstehenden Haushalt, also musste der junge Papa ran. Weil es schon jahrelang Sarahs Wunsch gewesen war, bei "Let's Dance" teilzunehmen, wollte Pie seiner Frau nicht im Wege stehen. "In dieser Zeit habe ich sehr viel dazugelernt und hatte eine Menge intensiver Momente mit meinem Sohn, die ich vielleicht nicht so gehabt hätte, wenn ich nicht zu Hause die Stellung gehalten hätte", schreibt er in seinem Buch "Heldenpapa im Krümelchaos – Mein neues Leben".