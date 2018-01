Gegenüber ProSieben verriet Lena: Ihr Leben sei schon von vielen Erfindungen geprägt worden! "Ich bin täglich in Situationen, in denen ich mir Sachen wünsche, die den Alltag erleichtern oder das Leben bereichern", erklärte die Moderatorin. "Ich hoffe sehr, dass sich in der Show ganz häufig ein 'Das will ich unbedingt haben'-Gefühl bei mir einstellt." Jury-Kollege Joko zeigte sich ebenfalls gespannt auf die innovativen Einfälle – und möchte vor allem den Erfindern endlich ein Gesicht geben: "Es gibt so viele Menschen, die in ihrer Freizeit die tollsten Sachen erfinden, aber niemand weiß etwas davon."