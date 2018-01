Persönlich hat Rafael mit Sylvies Privatleben natürlich nichts mehr zu tun. Zwar bleibt er durch ihren gemeinsamen Sohn für immer mit seiner Ex verbunden, ist aber längst mit Estavana Polman (25) glücklich und 2017 Vater einer Tochter geworden. Dennoch scheint der Fußballer ein Grund dafür zu sein, dass Sylvie es mit der Liebe so schwer hat. Im Gala-Interview gestand die Holländerin nämlich ein, dass ihr Rafael immer noch sehr viel bedeute und es für einen neuen Mann schwer sei, mit ihm zu konkurrieren: "Rafael ist der Vater meines Sohnes, er war mein Ehemann. Diese Beziehung steht so über allem, was ich je in meinem Leben hatte. Die Trennung von ihm und all die Dinge, die danach passiert sind, haben mein Leben und mich als Frau verändert. Ich bin ein anderer Mensch geworden."