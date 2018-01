Good Morning Amerika verriet die Blondine: "Wir sind unglaublich glücklich, uns zu einem Zeitpunkt gefunden zu haben, an dem unsere Erfolge und Misserfolge als Grundstein für eine gesunde und glückliche Beziehung dienen können." Das Statement alleine ist aber noch nicht alles: Die Morgen-Show lüftete sogar das Geheimnis um den größten Streitpunkt zwischen den Turteltauben: das Essen! In einem Video-Ausschnitt von Gwyneths Firma GOOP habe Brad selbst verraten, mit seiner Frau regelmäßig darüber zu streiten, wo sie denn am Besten essen gehen sollten.