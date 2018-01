Das war knapp! Beinahe hätte der Teenie-Schwarm Zac Efron (30) dran glauben müssen. Der frühere High School Musical -Star ist unter anderem dafür bekannt, in coolen Actionszenen locker auszusehen. Kürzlich befand sich Zac aber in einer heiklen Situation, die er doch lieber einem Stunt-Double überlassen hätte. Doch die Szene war keine Leinwandillusion und die Todesangst war nicht gespielt.

Bei der am Silvesterabend ausgestrahlten Graham Norton Show erklärte der Frauenschwarm die Umstände der lebensgefährlichen Situation. Zac und sein Schauspielkollege Hugh Jackman (49), die zusammen in "The Greatest Showman" vor der Kamera stehen, seien im Londoner Berufsverkehr mit dem Rad unterwegs gewesen. Eine für den Sunnyboy ungewöhnliche Situation, die ihm schnell zum Verhängnis wurde: "Wir schlängelten uns um ein paar Autos und plötzlich war ein Doppeldecker direkt vor mir. Ich ging in die Eisen, fiel unter das Vorderrad und entkam dem Tod nur knapp."