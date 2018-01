Ach, herrje! Melody Haase (23) hat ein Temperament, das sich bisweilen nicht zügeln lässt. Zuletzt hatte sich die Ex-DSDS-Kandidatin während ihrer Adam sucht Eva-Teilnahme im November nicht mehr unter Kontrolle. Sie spuckte ihrem vermeintlichen Adam Marius Hoppe ins Gesicht. Nun kommt ein weiterer Ausraster ans Licht. Melody muss sich morgen in Berlin vor Gericht verantworten. Der Grund: Körperverletzung. Sie soll im Februar 2017 einen Passagier während einer Kreuzfahrt attackiert haben. Laut Anklage beschimpfte, schlug und würgte die 23-Jährige an diesem Abend. Sie selbst äußerte sich zu den Anschuldigungen bisher nicht.