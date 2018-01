Kiernan Shipka tritt in Melissa Joan Harts (41) Fußstapfen und wird zur Hexe Sabrina! Von 1996 bis 2003 begeisterte Melissa das Publikum in der Serie "Sabrina - Total verhext". Jetzt wird die TV-Show mit mindestens zwei Staffeln für eine neue Fan-Generation wiederbelebt – mit der süßen Mad Men -Darstellerin in der Titelrolle.

Wie schon Melissa, die vor der Sabrina-Rolle mit "Clarissa" im Fernsehen zu sehen war, ist Kiernan kein unbekanntes Gesicht. Sie spielte von 2007 bis 2015 in "Mad Men" Sally Draper, die Tochter von January Jones' (40) Charakter Betty. Aus der achtjährigen Maus wurde im Lauf der Jahre vor laufender Kamera ein hübscher Teenager. Mit 18 Jahren ist sie jetzt bereit für ihre eigene Serie. "The Chilling Adventures of Sabrina" heißt das Projekt, das bei IMDb nicht nur als Comedy beschrieben wird, sondern auch mit den Kategorien Fantasy und Horror versehen ist. Es wird also deutlich düsterer ausfallen als seine Vorgängerserie, die sich im Genre Familienshows ansiedelte. Wie schon Melissas Sendung wird aber auch Kiernans Abenteuer an den "Archie Comics" angelehnt sein und damit die Netflix-Hitserie Riverdale begleiten, die ebenfalls diesem Story-Universum entstammt .