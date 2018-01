Pure Panik! Die Geissens sind zurück im TV – und die allererste Folge hat es schon seit wenigen Minuten in sich. Davina Geiss (14) hat nämlich einen großen Wunsch: ein Bauchnabelpiercing wie Mama Carmen (52). In Österreich soll es dann so weit sein – aber traut sich die Millionärstochter letztendlich?

Schon seit Monaten liegt die 14-Jährige ihren Eltern mit der Bitte in den Ohren endlich ein Piercing zu bekommen. "Ich finde Schmuck am Bauchnabel einfach nur cool", schwärmt die Globetrotterin. Während Papa Robert (53) gegen den Körperschmuck ist, hat sich Mama Carmen breitschlagen lassen. Es ihren Töchtern zu verbieten, obwohl sie selbst eins hat, halte sie für falsch. Darum bestellt Carmen in Ischgl einen Piercer ins Hotel. Allerdings gibt es ein großes Problem: Die ältere Schwester von Shania (13) hat schreckliche Panik vor Spritzen. Kein Wunder also, dass sie ihre Tränen nicht zurückhalten kann.