Der Formel 1-Fahrer verbrachte Silvester nämlich auf der gleichen Party wie auch die Turteltauben in Aspen im US-Bundesstaat Colorado. Als die Neu-Brünette ein kleines Pläuschchen mit ihrem vermeintlichen Ex-Liebhaber führte, der gerade in ein Billardspiel verwickelt war, reichte es dem Kardashian-Ex. Eine Quelle verriet gegenüber E! News: "Scott frustrierte es, dass sie Lewis am Wochenende trafen – das war nämlich ziemlich unerwartet. Er mag keine Überraschungen und reagiert aggressiv in solchen Situationen. Es ist nicht das erste Mal, dass er die Fassung verliert". Gott sei Dank wisse die Tochter von Lionel Richie (68) aber, wie sie solche Situationen entschärfen kann: "Alles ist nun wieder gut zwischen den beiden. Sie haben kleine Streits und sind innerhalb von Minuten wieder drüber hinweg. Sofia ist eine gute Wahl für ihn, weil sie ihn verstehen und mit seinem Verhalten umgehen kann", berichtete der Insider weiter.