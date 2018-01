Sie ist wieder zu haben! Ella Endlich (33) ist neben Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk (27) in diesem Jahr die zweite weibliche Unterstützung in der DSDS-Jury und wohl eine der emotionalsten Jurorinnen, die die Show je hatte. Besonders bei Liebessongs kullern immer wieder Tränchen. Jetzt ist auch klar, warum sie bei manchen Auftritten so ergriffen ist: Ella ist erst seit Kurzem wieder Single.