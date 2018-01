Für ihre gemeinsame Zukunft war dem Ehepaar Ninas Segen nämlich ganz besonders wichtig. Den haben sie auch erhalten – und sind seit wenigen Wochen sogar stolze Eltern einer Tochter. Ian selbst kann sein Glück aber ganz offensichtlich selbst kaum glauben. Mit süßen Worten erklärt der 39-Jährige seinem Schatz immer wieder seine Liebe. So auch an ihrem zweiten Hochzeitstag. Damals schrieb Ian in einem Social-Media-Post: "Heute vor zwei Jahren habe ich genau in diesem Moment 'Ich will' gesagt und ich könnte nicht glücklicher oder dankbarer sein, dich in meinem Leben zu haben."