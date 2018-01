Was für eine ungewöhnliche Furcht: Auf ihrem Snapchat-Account sprach Khloe jetzt ganz offen über ihre Gruselvorstellung. "Ich habe eine heftige Bauchnabel-Phobie und ich weiß, dass er hervor tritt, wenn man schwanger ist. Ich kann gar nicht daran denken, oh mein Gott!", zeigte die Fitness-Enthusiastin ihr Unwohlsein. Sie habe Angst, dass ihr genau dieses Szenario auch passieren werde, sei sich aber eigentlich sicher, dass es jeder werdenden Mutter so gehe. "Ich ekle mich jetzt schon!", erklärte Khloe.