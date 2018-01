Es war also tatsächlich keine Lüge! Mit ihrem Promi Shopping Queen-Auftritt sorgte Jessica Paszka (27) am Sonntagabend für reichlich Verwirrung. In der Show sprach sie über die Trennung von Ex David Friedrich (28) – war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten allerdings noch mit ihrem Liebsten zusammen. Die Ex-Rosenkavalierin verriet kurz nach der Ausstrahlung, dass die Szenen zum Liebesaus nachgedreht worden seien: Viele bezweifelten das – doch diese Erklärung bestätigte nun auch Vox.