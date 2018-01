Es war der Schock zum Jahresende 2017! Bei GZSZ brannte der beliebte Club Mauerwerk in der Silvesternacht lichterloh! Für Besitzer John (Felix von Jascheroff, 35) und Geschäftspartnerin Shirin (Gamze Senol) der absolute Albtraum. Doch wie geht es jetzt weiter? Sänger Oli P. (39) spielte früher selbst in der Serie mit und hat bereits eine Vermutung. "Irgendwie kriegen sie es hin, dass jemand das Ding neu aufbaut. Ob es die Versicherung ist oder Gerner eines seiner Schwarzgeldkonten aufmacht – wir werden sehen", sagte er im Promiflash-Interview. Entpuppt sich Gerner tatsächlich als Retter in der Not? Immerhin ist er auch der Vermieter der Immobilie...