Noch ist natürlich nicht klar, welche große News in den nächsten Episoden von Keeping up with the Kardashians verkündet wird. Eines ist jedoch sicher: Die Nachricht haut den Reality-Clan komplett um! Momager Kris Jenner (62) steht in dem Trailer der Mund offen, sie ist den Tränen nahe – und auch Kylies Schwestern wirken wie vom Donner gerührt. Dabei ist die 20-Jährige selbst nur über eine Facetime-Übertragung zu sehen, in der sie Kim (37), Kourtney (38) und Khloe Kardashian (33) happy anschreit. Ob sie hier ihre Schwangerschaft verkünden wird?