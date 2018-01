Karrieresprungbrett beste Freundin? Malika Haqq – besser bekannt als die BFF von Megastar Khloe Kardashian (33) – hat sich durch ihr Mitwirken in dem erfolgreichen Reality-Format Keeping up with the Kardashians bereits zu einer Reality-Persönlichkeit gemausert. Jetzt soll die 34-Jährige in der nächsten TV-Show so richtig durchstarten: 2018 ist Malika Teil von Celebrity Big Brother!

FayesVision/WENN.com Malika Haqq, Reality-Star

Laut The Sun geht es für Malika in wenigen Tagen in den Container. Für die Sendung bedeutet ihre Teilnahme einiges. Ein Insider verriet: "Nicht nur, dass Malika eine Freundin der berühmtesten Familie der Welt ist, sie ist auch für sich stehend eine große Nummer." Die Zuschauer können sich also auf jede Menge Unterhaltung freuen.

DJDM/WENN.com Malika Haqq, Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian

Angeblich habe eine hohe Gage das Model davon überzeugt, bei der Trash-TV-Show mitzumachen. Während sie durch ihre Teilnahme auf noch mehr Fame hoffen kann, haben die Macher wohl nur eines im Kopf: "Sie hoffen, dass sie tolle Einblicke in das Leben mit den Kardashians geben kann." Denn was bei Khloe und Co. abgeht, interessiert momentan besonders. Schließlich erwartet nicht nur Khloe ihr erstes Baby, auch ihre kleine Schwester Kylie (20) soll schwanger sein – Kim (37) erwartet ebenfalls ihr drittes Kind von einer Leihmutter. Was meint ihr, wird Malika intime Geheimnisse verraten? Stimmt in der Umfrage ab.

Judy Eddy/WENN.com Malika Haqq, Reality-Star

