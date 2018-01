Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Genau diese Frage stellen sich die Fans von Khloe Kardashian (33), seit sie am 21. Dezember ein Babybauch-Foto gepostet und ihre Schwangerschaft via Social Media offiziell bestätigt hat. Da sich Khloe bereits im sechsten Monat befindet, dürfte ihr das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekannt sein – und tatsächlich will sie es auch bald öffentlich verkünden.

Khloe wäre aber keine Kardashian, wenn sie ihre Baby-News nicht ein bisschen nutzen würde, um das Reality-Imperium ihrer weltberühmten Familie zu unterstützen. Die Schwangere bestätigte jetzt online, dass sie das Geschlecht ihres Kindes vor einem Millionenpublikum in der TV-Show Keeping up with the Kardashians enthüllen werde. Als einer ihrer Follower sie bei Twitter fragte: "Wirst du das Baby-Geschlecht am 7. Januar bei KUWTK verraten?", antwortete die werdende Mama prompt: "Wir werden es in der Serie bekanntgeben, aber nicht in dieser Woche."