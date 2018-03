An Silvester kam der kleine Sohn von Jessica Alba (36) und Cash Warren (39) zur Welt. Seitdem stärkt Hayes seinem Papa den Rücken, der bisher allein in einem Mädelshaushalt gelebt hat. Die stolzen großen Schwestern Honor Marie (9) und Haven (6) sind ganz vernarrt in ihr Brüderchen und knutschen es, wie ein Instagram-Clip ihrer Mutter zeigt, zuckersüß ab.



