Daniel Völz verteilt als Bachelor 2018 Rosen. In der ersten Folge am Mittwoch schien vor allem Kandidatin Kristina ziemlich bei ihm zu punkten. Er überzeugte die 24-Jährige sogar zu bleiben, nachdem sie die Show bereits verlassen wollte. Kattia Vides (29) und Evelyn Burdecki – beide nahmen an der Staffel im vergangenen Jahr teil – erzählen jetzt im Promiflash-Interview, dass Kristina ihre Favoritin ist: "Ich glaub, von ihr kommt noch viel und die sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Der findet die schon attraktiv und würde die schon gerne mal anfassen." Bleibt abzuwarten, ob die zwei Rosen-Orakel recht behalten.