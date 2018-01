Na, wer ist die heißere Tochter der berühmten Hadid-Family? Bella (21), die in den vergangenen Jahren erfolgreich in die Fußstapfen ihrer Schwester getreten und im Modelbiz durchgestartet ist, scheint sich für 2018 eines vorgenommen zu haben: Sexyness. Für eine Schuhkampagne des Designers Giuseppe Zanotti ließ sich die Brünette jetzt in einem knappen Body ablichten. Schon im Dezember zeigte sich Bella in roten hautengen Leder-Roben verführerischer denn je. Gigi (22) hingegen setzt neuerdings eher auf den modernen Großstadt-Hipster-Look: schmale Shades, klobige Boots und ein Klamottenmix aus Bunt und Fancy. Da muss sie glatt aufpassen, dass ihre jüngere Schwester ihr nicht die Show stiehlt!