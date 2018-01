Romantischer Pärchenurlaub! Nach einem aufregenden Jahr gönnen sich GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Freund Tom Beck (39) eine Auszeit vom stressigen Set-Alltag. Auf Instagram lassen die Schauspieler ihre Fans an ihrem Thailand-Abenteuer teilhaben. Nach einem kurzen Aufenthalt in Bangkok zog es die Turteltauben dann weiter Richtung Paradies: Chryssanthi und Tom tauschten Großstadthektik gegen die Ruhe am Meer ein!