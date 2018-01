Werden jetzt die Krallen ausgefahren? In wenigen Tagen zieht Jennifer Frankhauser (25) gemeinsam mit mehr oder weniger elf berühmten Prominenten in das Dschungelcamp. Während die Fans der Schlagerprinzessin sich über ihre Teilnahme freuen, könnte ihre verkrachte Halbschwester Daniela Katzenberger (31) weniger begeistert davon sein. Schließlich herrscht seit Monaten absolute Funkstille zwischen den Frauen und in Down Under könnte Jenny gegebenenfalls zur Lästerschwester mutieren. Danis Reaktion auf das Dschungelspektakel? Die TV-Beauty postet ein Foto ihrer Familie – Jenny ist darauf nicht zu sehen! Eine Spitze oder reiner Zufall? Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.