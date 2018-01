Jolina Mennen hat sich im November 2016 im Netz als Transgender geoutet. Sie startete ihre Transformation zur Frau und damit einen echten OP-Marathon. Ehemann Florian hat sie in der ganzen Zeit unterstützt – er konnte das Ergebnis sogar nicht abwarten! "Zwischendurch war ich sogar derjenige, dem es nicht schnell genug ging. Ich freue mich darauf, dass man dann so sagen kann, jetzt ist man angekommen und dann geht’s halt weiter", sagte Florian im Promiflash-Interview auf der GLOW in Berlin. Um noch weiblicher auszusehen, will sich Jolina bald die Brüste machen lassen.