Top secret! Seit Wochen wird über die Schwangerschaft des Reality-TV-Sternchens Kylie Jenner (20) spekuliert. Ist sie schwanger? Ist das Kind schon da? All diese Fragen ließen die 20-Jährige und ihr Lebensgefährte Travis Scott (25) einfach im Raum stehen und sagten nichts. Keine Bauchfotos, keine Ultraschall-Snaps. Jetzt sickerten die ersten Gründe für ihr Schweigen durch!

Wie ein Insider Us Weekly verriet, habe die Abwesenheit von medialen Ereignissen und auch Kylies Schweigsamkeit gewisse Gründe: "Sie ist sehr glücklich über die Schwangerschaft, aber möchte das nicht mit der Welt teilen." Auch wenn dies sehr ungewöhnlich klingt für jemanden, der TV-Kameras als ständigen Begleiter im Familienalltag gewohnt sein sollte, so liegt der Grund dafür genau in dieser Erfahrung. Die Quelle fügte hinzu, dass Kylies Zurückhaltung ein persönlicher Wunsch sei, da sie diesen einen Aspekt ihres Lebens für sich behalten wolle.