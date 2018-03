Was für aufregende Golden Globes! Auf dem roten Teppich musste Nikki Reed (29) zwar ohne ihren Mann Ian Somerhalder (39) posieren – dem war nämlich dummerweise sein Anzug geplatzt, doch backstage hatte das Paar umso mehr Spaß. Neue Selfies mit Ians Ex Nina Dobrev (29) boten da nur den Auftakt: Nikki und Ian schwelgten nur so in Liebesbekundungen, und zwar richtig cool: Der Ex-Vampire Diaries-Star trug seiner Frau den ganzen Abend die Brustpumpe in einer Box hinterher!



