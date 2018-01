Cathy (29) und Mats Hummels (29) sind endlich Eltern. Am Donnerstag kam ihr kleiner Sohn auf die Welt und die ersten Momente im Krankenhaus teilten die zwei auch direkt mit ihren Fans. Doch damit ist nun Schluss! Die Dirndl-Designerin weiß schon vor der Geburt, dass sie ihr Kind nicht auf Social Media zeigen möchte. Wie sie Bunte nun verriet, hat das auch seine Gründe: "Ich finde, das ist auch das Beste fürs Kind, weil wenn er irgendwann sagt ‘Hey ich will Fußball spielen, ich will dies und das machen’, dann kann er das gerne tun. Aber dann hat er das frei entschieden und ich werde das nicht vorweg greifen, weil ich glaube, dass das Kindern mehr schadet, als dass es ihnen hilft."