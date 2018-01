Wie die frischgebackene Mama jetzt via Instagram bekannt gab, erblickte ihr Sohnemann heute das Licht der Welt. Mit den Worten "Willkommen auf der Welt unser kleiner Mann. Wir sind sehr stolz, dass du heute am 11.1.18 das Licht der Welt erblickt hast. In Liebe, deine Mama. PS: Danke Mats für das schönste Geschenk der Welt", hieß sie die Mini-Hummel in der Familie willkommen. Auch Neu-Papa Mats konnte seine Gefühle kaum im Zaum halten: "Willkommen auf dieser wunderbaren Welt! Wir sind unglaublich glücklich und ich könnte nicht stolzer auf meine Frau und meinen kleinen Sohn sein, denen es beiden sehr gut geht!" Auf welchen Namen der kleine Fratz hört, gaben Cathy und ihr Liebster nicht bekannt.