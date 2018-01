”Ratten gehören dahin, wo sie hingehören, in die Kanalisation und nicht in meinen Freundeskreis.” Oh, oh! Wenn das nicht nach einem Bienen-Beef rund um Vloggerin Dagi Bee (23) riecht! Auf YouTube rechnet Dagi knallhart mit falschen Freunden ab! Ob hinter ihren stacheligen Worten wohl ein Seitenhieb gegen ihre Netzkollegen steckt? Immerhin wird schon lange gemunkelt, dass ein Wettstreit um die meisten Klicks Dagi und ihre Ex-BFF Bibi Heinicke (24) entzweit habe. Auch gegen die Lochis teilte sie aus, nachdem die Zwillinge bei den Kids' Choice Awards 2017 den Preis für den beliebtesten deutschen YouTube-Kanal abgesahnt hatten...