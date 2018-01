In einem Interview mit der Gala erzählte die Schönheit jetzt, dass sie kleidungstechnisch einen Gang runterschalten will: "Ich werde mich jetzt sicher erst mal etwas legerer kleiden und nicht mehr so viel hohe Schuhe tragen können." Eine Umstellung! Denn die Ehefrau des Profifußballers ist eigentlich bekannt für ihre stets elegante Kleidung, zu der auch regelmäßig High Heels gehören. Sicherheit und Einfachheit für den Nachwuchs gingen jetzt aber erst mal vor, wie Cathy preisgab: "Das ist mit Kind zu gefährlich und nicht produktiv." Die sexy Stilettos sollen aber dennoch nicht im Schrank verstauben: "Ich freue mich dafür umso mehr auf die Abende, an denen ich mich hübsch machen kann."