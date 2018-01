Im wahrsten Sinne des Wortes kein leichter Weg! June Shannon hat in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Gewichtsabnahme hingelegt. Dank Sport, Diäten und zahlreichen Eingriffen verlor Mama June sagenhafte 136 Kilogramm. Ab Freitag läuft in den USA die zweite Staffel ihrer eigenen Realityshow, in der Honey Boo Boos (12) Mutter von Kameras auf Schritt und Tritt begleitet wird. Ein neuer und dramatischer Trailer zeigt: So schlimm ging es ihr wirklich nach der letzten Operation!

Im vergangenen Jahr hatte sich der TV-Star überschüssige Haut am Hals und an den Armen entfernen lassen. Ihr Besuch beim Beauty-Doc hatte offenbar schmerzhafte Folgen. Im Vorschauclip von Mama June: From Not to Hot beklagte sich die 38-Jährige über ihren Zustand: "Ich konnte nicht mal meine Arme bewegen. Die waren wie mumifiziert. Ich konnte nicht mal meinen eigenen Hintern abwischen."